Boreal Metals Corp. verstärkt die Geschäftsleitung

Vancouver, 17. April 2019 - Boreal Metals Corp. (Boreal oder das Unternehmen) (TSXV:BMX) freut sich, bekannt zu geben, dass sein Board of Directors Patricio Varas zum Chief Executive Officer ernannt hat. Herr Varas und Herr Karl Antonius, der weiterhin die Funktion des President des Unternehmens innehat, waren seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2016 maßgeblich am Aufbau und der Entwicklung von Boreal zu einem erfolgreichen Explorationsunternehmen beteiligt.Boreal setzt seine gezielte Strategie hinsichtlich der Exploration von Basismetalllagerstätten in außergewöhnlichen Bergbaugebieten in Skandinavien fort. Bei dieser Unternehmensstrategie kommt die umfassende und nachweisliche Erfolgsbilanz des Managementteams von Boreal bei der Exploration, Identifizierung und Entdeckung wirtschaftlicher Lagerstätten zum Tragen. Im Rahmen dieser Strategie sind wir hoch erfreut, die Verstärkung unseres Managementteams bekannt zu geben, sagt President Karl Antonius.Herr Varas verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bergbausektor. Für diese Zeit kann er beeindruckende Erfolge in der Exploration und Entdeckung sowie Erfahrungen in der Betriebs- und Geschäftsleitung vorweisen. Herr Varas ist ein eingetragener Geowissenschaftler mit umfangreicher und vielfältiger fachlicher Erfahrung bei der Entdeckung wirtschaftlicher Minerallagerstätten wie der IOCG-(Eisenerz-Kupfer-Gold) -Lagerstätte Santo Domingo Sur in Chile, der Kalilagerstätte Milestone in Saskatchewan (Kanada) und der Diamantenmine Diavik in den kanadischen Nordwest-Territorien. Herr Varas wird den technischen Ausschuss von Boreal leiten, dem Rodney Allen, ein regionaler VMS-(Vulkan-Massivsulfid) -Experten und ehemaliger Mitarbeiter von Boliden, Dan MacNeil, der VP Exploration des Unternehmens, und unsere Fachberater Eric Jensen und David Maher, Mitarbeiter unseres strategischen Partners EMX Royalty Corp. (EMX), angehören. Gemeinsam bringen sie ein außergewöhnliches Fachwissen zusammen, um die Explorationstätigkeit von Boreal anzuleiten.Boreal freut sich, die Ernennung von Alexandra Woodyer Sherron zum Vice President Corporate Development bekannt zu geben. Sie wird ihre Aufgaben als Chief Financial Officer und Corporate Secretary weiter wahrnehmen. Frau Woodyer Sherron verfügt über umfangreiche Erfahrung im Investmentbanking, u.a. mit der Bewertung von Projekten, Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Unternehmens- und Projektfinanzierungen, sowie in der Umsetzung von Unternehmenswachstums- und anderen strategischen Planungen.Boreal freut sich ebenfalls, mitzuteilen, dass Donald Mosher der Geschäftsleitung als Vice President Capital Markets beigetreten ist. Herr Mosher bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in den kanadischen Kapitalmärkten, u.a. mit strategischem Marketing, Unternehmenskommunikation, Medienarbeit und Fundraising, in das Team von Boreal ein.Boreal freut sich ferner, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Renmark Financial Communications Inc. (Renmark) mit der Unterstützung seiner Medienarbeit beauftragt hat.Wir freuen uns, mitzuteilen, dass wir Renmark damit beauftragt haben, Boreals Profil in der Finanzgemeinde zu stärken und die Sichtbarkeit unseres Unternehmens zu verbessern. Wir haben uns für Renmark entscheiden, da seine Standards und Methoden infolge seiner Erfahrung mit dem Bergbausektor am besten zu der Botschaft passen, die wir den Anlegern übermitteln wollen, meint CEO Patricio Varas.Als Gegenleistung für die zu erbringenden Dienstleistungen wird Boreal Renmark monatliche Gebühren von bis zu 8.000 Dollar in bar zahlen. Renmark ist weder direkt noch indirekt an Boreal oder seinen Wertpapieren beteiligt und hat auch keine Rechte oder Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben.Boreal ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Entdeckung von Zink-, Kupfer-, Silber-, Gold-, Kobalt- und Nickellagerstätten in fünf außergewöhnlichen historischen Bergbauprojektgebieten in Schweden und Norwegen liegt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, neue Rohstofflagerstätten von wirtschaftlicher Bedeutung in bekannten Bergbauregionen aufzufinden, in denen moderne Explorationsmethoden noch kaum bzw. gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das bereits zahlreiche Erfolge in der Entdeckung und Erschließung von Mineralressourcen und der Projektfinanzierung vorweisen kann.Für Boreal Metals Corp. Patricio VarasChief Executive OfficerNähere Informationen zu Boreal erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.borealmetals.com oder über Alexandra Woodyer Sherron (Tel. +1.604.922.8810 bzw. info@borealmetals.com). Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 