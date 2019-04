Gold sinkt in risikobereitem Handel

Die Gold- und Goldfuturespreise sanken am Dienstag weiter unter das 1.300-Dollar-Niveau, da Investoren nach vielversprechenden Wall-Street-Einnahmen, positiven Wirtschaftsdaten aus China und verbesserter Verbraucherstimmung in Deutschland zu einem risikobereiten Modus zurückkehrten, berichtet Investing.com Der Goldpreis war gestern um 22:47 Uhr um 10,93 USD bzw. 0,85% auf 1.277 USD je Unze gesunken. Die Goldfutures für Juni beendeten den Handelstag an der COMEX mit einer Abnahme von 14,10 USD bzw. 1% mit 1.277,20 USD je Unze."Die Goldnachfrage von Tradern geht zurück, selbst ETFs verlieren nach den starken Wirtschaftszahlen aus China und anderen Zentralen", sagte George Gero, Edelmetallanalyst bei RBC Wealth Management in New York. "Mit der verkürzten Woche wegen Karfreitag scheint es, als würde sich eine Handelsspanne unter 1,275 USD bilden."Einige technische Analysten halten 1.275 USD für eine wichtige Unterstützung für Gold und denken, dass der Kurs unter die Unterstützungslinie bei 1.250 USD sinken werde, wenn das erste Niveau durchbrochen wird. Ein starker Dollar drückt ebenfalls den Goldpreis.In den kommenden Tagen könnte es einen weiteren Schlag für den Goldpreis geben, wenn die Zahlen zum chinesischen BIP besser ausfallen als erwartet.© Redaktion GoldSeiten.de