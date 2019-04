Metals Focus positiv gegenüber Palladium

Nachdem Palladium am 21. März auf ein Rekordhoch von 1.615 Dollar je Unze gestiegen war, litt es unter einer steilen Korrektur. Innerhalb einer Woche verlor es 270 Dollar oder 17%, bevor es eine Unterstützungslinie bei etwa 1.300 Dollar je Unze fand. Daraufhin erlebte Palladium eine bedingte Erholung, hatte jedoch bisher Schwierigkeiten, sich über dem kürzlichen Tief zu halten, schreibt Metals Focus in der aktuellen Ausgabe von Precious Metals Weekly.Trotz des kürzlichen Rückgangs bleibt das Unternehmen jedoch positiv gegenüber dem Palladiumpreis. Das Metall besäße noch immer robuste Angebots- und Nachfragefundamentaldaten. Auch mit der verhaltenen Performance der chinesischen sowie US-amerikanischen Automobilmärkte Anfang 2019 wird die Nachfrage nach Autokatalysatoren in diesem Jahr so gut wie sicher steigen. Grund dafür seien höhere Fahrzeugverkäufe anderorts und strengere Emissionsstandards.Trotz Spekulationen, dass man von Palladium zu Platin wechseln könne, ist sich das Unternehmen keiner konkreten Pläne bewusst, die dies in die Tat umsetzen könnten; selbst mittelfristig. Zusätzlich soll das Gesamtangebot des Metalls in diesem Jahr um etwa 4% steigen. Dies könne die kürzliche Preisschwäche nicht erklären, da das Risiko heftigerer Angebotsstörungen in Südafrika zugenommen hat.© Redaktion GoldSeiten.de