Angelsächsische Silberhalterung aus dem 6. Jahrhundert gefunden

In der Gemeinde Culmington, die im Süden Shropshires in England liegt, fand man kürzlich eine pyramidenförmigen Halterung aus Silber, die aus dem sechsten Jahrhundert stammen soll, berichtet der Shropshire Star Diese Metallhalterung war wahrscheinlich ursprünglich dazu gedacht, in angelsächsischen Zeiten ein Schwert in der Scheide zu sichern. Den Fund machte Frank Healing, der die Gegend mit einem Metalldetektor abgesucht hatte."Ihre Funktion ist noch immer unklar, doch es scheint, als hätte man die Halterung dazu verwendet, ein Schwert in der Scheide zu sichern, indem eine Schnalle durch den diagonalen Balken am Sockel gezogen wird", erklärte John Ellery, ein Rechtsmediziner, der den Fund gemäß des 1996 Act zu einem Schatz erklärte.Der Gegenstand reiche bis Mitte des sechsten oder Anfang des siebten Jahrhunderts zurück und enthalte mindestens 10% des Edelmetalls.© Redaktion GoldSeiten.de