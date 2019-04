WGC und ICBC unterzeichnen Vereinbarung, um Goldmarkt voranzubringen

das Investieren in Gold unter institutionellen Investoren zu fördern, vor allem bei Versicherungen und Rentenfonds, und Produkte für diese entwickeln;

Onlinetechnologie und der Plattform der ICBC zum Durchbruch zu verhelfen und neue Goldprodukte und -dienstleistungen für Millenials zu designen und entwickeln;

die existierenden Goldinvestmentprodukte zu verbessern und gemeinsam in neue Goldlösungen für den chinesischen Investmentmarkt investieren;

Recherchen bezüglich grenzübergreifender Goldpolicen und -möglichkeiten anzustellen, um den grenzübergreifenden Goldmarkt besser entwickeln zu können, proaktiv am Goldpreismechanismus teilnehmen zu können und Chinas Einfluss auf den weltweiten Goldmarkt zu verbessern;

am weltweiten Goldmarkt Investmentrecherche zu betreiben, um die Entwicklung und Einführung neuer Goldlösungen zu unterstützen sowie die Millenials zu informieren.

Der World Gold Council (WGC) unterzeichnete kürzlich eine Absichtserklärung mit der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), um strategisch innerhalb des chinesischen Goldmarktes zu kooperieren, so berichtet Mining Review . Dies beinhalte auch die Entwicklung und das Bewerben von Goldlösungen für Millenials und institutionelle Investoren.Im Rahmen dieser Vereinbarung möchten die Unternehmen in fünf Bereichen besonders eng zusammenarbeiten, um: