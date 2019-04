Rumänische Goldrückführung in Bedrängnis

Das Haushalts- und Finanzkomitee der rumänischen Abgeordnetenkammer veröffentlichte erst kürzlich einen positiven Bericht bezüglich des Gesetzesvorschlags von Liviu Dragnea und Serban Nicolae, das der Goldrückführung dienen soll, so berichtet Romania-Insider.com Mit einer kurzfristigen Änderung wurde der Anteil des Goldes, das im Ausland gehalten werden darf, von den ursprünglichen 5% auf nunmehr 0% gekürzt. Im Rahmen des Gesetzesvorschlags muss die rumänische Zentralbank (BNR) jedoch des Weiteren "spätestens 20 Tage vorher" Bescheid geben, ob eine Krisensituation auftreten wird, "in der die monetäre Stabilität, das Inflationsziel oder die makroökonomische Politik gefährdet sind."Adrian Dumitrescu, ein BNR-Experte, erklärte während der Debatten der Abgeordnetenkammer, dass die Bank diesen Gesetzesvorschlag nicht vollständig akzeptieren könne. Er argumentierte, dass man die "obligatorische" Konsultation der Europäischen Zentralbank benötigen würde. Das Gesetz würde die BNR dabei behindern, ihrer Verwaltung der rumänischen Goldreserven nachzugehen.Weitere Informationen zu dieser Thematik finden Sie auch in einer vorherigen Kurzmeldung sowie in einem Artikel von Ronan Manly © Redaktion GoldSeiten.de