Aktuelle Marktbewegung bei Gold und Silber

Gold gab gestern nach und die 1.280 USD sind gefallen. Dies war schon zu erwarten, nachdem die Gegenreaktionen nach oben sehr zaghaft ausgefallen waren.Im Spot-Markt haben wir die 50%-Fibonacci-Unterstützung bei 1.272 USD und die 61,80%-Unterstützung bei 1.254 USD. Die 200-Tagelinie verläuft bei 1.253 USD. Aufgrund des Umfelds und der CoT-Daten sehe ich gute Chancen, dass der Bereich um 1.250 - 1.270 USD hält:Silber hält sich aktuell etwas besser als Gold (positiv). Die Gold-Silber-Ratio toppte nochmals im Bereich von 87 und fällt seitdem.Die Ratio hat einen Aufwärtstrendkanal ausgebildet. Es wäre für den Sektor wünschenswert, wenn dieser nach unten durchbrochen wird (Silber stärker als Gold):Der breite Rohstoffmarkt sieht nicht so schlecht aus. Seit Februar sehen wir am Bloomberg-Rohstoffindex höhere Hochs und niedrigere Tiefs. Der erste Versuch, die 200-Tagelinie zu überschreiten scheiterte vor einigen Tagen, doch ich glaube, das war nicht der letzte Anlauf. Ein Ausbruch darüber wäre wichtig:Langfristig betrachtet handeln die Rohstoffpreise weiterhin auf einem extrem niedrigen Niveau. Während alle Asset-Klassen in den vergangenen Jahren aufgebläht wurden (Aktien, Immobilien, Anleihen), notieren die Rohstoffe auf einem Preisniveau wie im Jahre 2001, sogar noch einen „Schluck“ darunter.Die Chancen überwiegen hier klar den Risiken und wenn der Markt nun weiterhin eine Konjunktur-Rallye spielen möchte, dann sollte dies der Spätzyklus eines Konjunktur-Aufschwungs sein, in die die Rohstoffe immer massiv nach oben gehen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.