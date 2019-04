Deutsche Privatpersonen besitzen mehr Gold als die amerikanische Zentralbank

Die von Privatpersonen gehaltenen Goldbeständen erreichten rekordverdächtige Mengen, so heißt es in einem Artikel der FAZ . Die Daten stammen aus einer Studie, die von der Steinbeis-Hochschule im Namen der Reisebank durchgeführt wurde. So befänden sich derzeit also 8.918 Tonnen des Metalls im Besitz privater Haushalte. Etwa 4.925 Tonnen davon werden in Form von Barren und Münzen und etwa 4.000 Tonnen in Form von Schmuck gehalten.Im Vergleich sind dies mehr Tonnen als die derzeitigen Goldbestände der USA, die bei der US-amerikanischen Zentralbank gelagert werden. In der Studie wurden insgesamt 2.000 deutsche Mitbürger befragt. Zusammengerechnet mit den Beständen, die sich in der Deutschen Bundesbank befinden - also etwa 3.369,7 Tonnen des Metalls - stellt dies etwa 6,5% der weltweiten Goldbestände dar, die sich im Besitz der Deutschen befinden.Grund für diese Rekordanhäufung von Gold sei die sogenannte "German Angst", die in Zusammenhang mit der bedachtsamen Haltung der Deutschen, aber auch mit den beiden Weltkriegen sowie der Inflation und Währungsreformen stehen könnte. In mehreren Umfragen, die im letzten Jahr durchgeführt worden waren, nannte man unter anderem Furcht vor einem Euro-Crash, die europäische Schuldenkrise sowie Misstrauen gegenüber dem Finanzsystem als Gründe für das Goldhorten.© Redaktion GoldSeiten.de