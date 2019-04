Türkei exportiert Schmuck im Wert von 825 Millionen Dollar in Q1 2019

Im März und im ersten Quartal des Jahres exportierte die Türkei jeweils Schmuck im Wert von etwa 300 Millionen und 825 Millionen Dollar, so berichtet Daily Sabash . Die Daten stammen von der Jewelry Exporters' Association. Die höchsten Exporte, im Wert von 119,8 Millionen Dollar, fanden im letzten Monat in Länder statt, die sich nahe oder im Nahosten Asiens befinden.Danach folgte die EU mit Schmuck im Wert von 50,2 Millionen Dollar, Asien mit 41,9 Millionen Dollar, Nordamerika mit 31,4 Millionen Dollar und Nordafrika mit 25,5 Millionen Dollar. Insgesamt exportierte man Schmuck im Wert von 83,7 Millionen Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate, gefolgt von 29,7 Millionen Dollar in die USA, 26,1 Millionen Dollar nach Hongkong, 20,2 Millionen Dollar nach Libyen, 14,6 Millionen Dollar nach Israel, 10,8 Millionen Dollar nach Deutschland und 9,6 Millionen Dollar in den Irak.Laut dem Vorsitzenden der Jewelry Exporters' Association, Mustafa Kamar, stellt die Schmuckbranche eine der beiden Branchen dar, die 2018 den höchsten Exportanstieg zu verzeichnen hatten: "In den ersten drei Monaten 2019 verzeichneten wir Aufwärtsmomentum, vor allem auf Kilobasis. Auch wenn wir einen Rückgang auf Wertbasis erlebten, da im März wirtschaftliche Schwankungen auftraten, fand ein Anstieg von 26% auf Mengenbasis statt. Wir arbeiten weiterhin daran, mehr zu den nationalen Exporten beizutragen."© Redaktion GoldSeiten.de