Afrikas erste Handelsplattform für Minerale bringt Transparenz in Bergbau

Die neue Plattform wurde für den einfachen Kauf von ethisch abgebautem Gold aus dem Kleinstbergbau in ganz Afrika entwickelt, so Mining Review Africa . Der Name der Plattform ist Sawa Minerals. "Sawa" ist Swahili und bedeutet so viel wie "fein", "alles gut" und "keine Sorgen".Die Plattform verspricht Interessenvertretern der Goldbergbaubranche Schutz vor Betrug. Goldkäufer können dort ethnisch abgebautes Gold erwerben, während Bergleute eine faire Bezahlung erwarten können. Die Plattform orientiert sich an den Prinzipien der gerechten Behandlung des Planeten, Nachhaltigkeit, konfliktfreien Goldbergbaus, faire Bezahlung und den Schutz des Menschenlebens.Das Ziel von Sawa Minerals ist es Transparenz in den Bergbau zu bringen und dass der Kleinstbergbau Teil einer inklusiven Wertschätzungskette wird, was das Leben der Arbeiter zum Besseren verändern werde. Außerdem will es eine aktive Rolle dazu beitragen, dass Kleinstbergbau mit den Gesetzen zum Goldhandel des jeweiligen Landes übereinstimmt.Die Realität sieht noch so aus, dass die Arbeiter im Kleinstbergbau in Entwicklungsländern einen großen Beitrag zum Welthandel leisten, jedoch arm bleiben sowie Gefahren und Konflikten ausgesetzt sind. Wenn z. B. alle Kleinstbergleute aufhören würden, würde der Welthandel 20% des Goldes, 20% der Diamanten und 80% der Saphire verlieren.© Redaktion GoldSeiten.de