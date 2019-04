Resolute Mining Ltd.: Gute Neuigkeiten aus Mali

Resolute konnte heute gute Neuigkeiten aus Mali veröffentlichen ( Link ).Die Abbaulizenz für die Syama Mine wurde für weitere 10 Jahre bis 2029 verlängert. Zudem konnte Resolute Mining die Körperschaftsteuer neu aushandeln und wird nun nur noch 25% statt 35% bezahlen.Ein weiterer Erfolg ist, dass das Unternehmen keine Importsteuer mehr auf den Import von Kraftstoff bezahlen muss. Resolute geht davon aus, dass der Wegfall der Importsteuer rund 20 Millionen USD im Jahr einsparen wird.Ich weiß nicht, wie CEO Welborn und sein Team das alles "angestellt" haben, doch das sind Verbesserungen, die besonders den Analysten mit den frisch gespitzten Bleistiften gut gefallen sollten.Es sind nun auch die Präsentationen vom European Goldforum in Zürich online. Leider kann man die einzelnen Vorträge der Unternehmen nicht direkt verlinken (oder ich finde es nicht).Unter www.europeangoldforum.org finden Sie unten das Programm der Veranstaltung und dann können Sie auf den Unternehmensnahmen klicken und kommen dann zum aufgezeichneten Vortrag. Für Resolute hat Jeremy Meynert präsentiert, der ja auch auf der Edelmetallmesse in München mit am Stand war.CEO Welborn war zeitgleich auf der Future of Mining Konferenz und diese wirklich spannende Präsentation finden Sie unter folgendem Link: https://youtu.be Das waren gute Neuigkeiten für Resolute und die Vorabdaten die Produktion sahen ebenfalls überraschend gut aus. CEO Welborn denkt "outside the box" für sein Unternehmen. Neue Wege zu beschreiten ist in der Minenbranche dringend notwendig, doch alles was neu ist, verängstigt auch die Analysten und Anleger. Wenn alle Konzepte greifen, dann hat Resolute das Potential, ein "Star" in der Branche zu werden, worauf ich setze!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.