Gold und Silber - Wir wagen den Vorstoß mit einer Long Position!

Nachdem wir gegen die komplette Mainstream Erwartung bei unserem Standpunkt geblieben sind das die 1280 $ im Gold unterschritten werden und auch einiges an Häme einstecken mussten, lese ich nun seit Tagen vermehrt die "Das Bild beim Gold trübt sich stark ein" Kommentare, die damit offensichtlich kundtun das diese Bewegung für sie unerwartet kam. Die 1280 $ konnten nach langem Gezerre endlich unterschritten werden. Die Indikatorenlage auf 4h Basis belastet zudem den Markt.Wir haben ein klar überverkauftes Bild. Wir gehen nun bereits netto Long in den Markt. Ein Zielbereich wurde hinterlegt in den Updates und erreicht.Der Silberpreis geht seit dem Ausbau des Tiefs an der Oberkante des Zielbereiches in eine Wartestellung über. Die 30 Cent Erholung kann weitestgehend aufrechterhalten werden. Dennoch hat Silber zu diesem Zeitpunkt keine entscheidende Marke überwunden, die uns endgültig dazu führt, hier ein Tief auszurufen. Aktuell muss noch immer damit gerechnet werden, dass der Markt sich nochmals nach Süden aufschwingt und tiefere Kurse im Bereich von 14.75 $ bis 13.86 $ anläuft.Mit einem Überhandeln von 15.36 $ wäre dies aber hinfällig und wir müssen die Korrektur als abgeschlossen betrachten. Der heutige Handel kann durchaus noch mal für Bewegung sorgen, wir gehen aber nicht davon aus, dass wir vor den Feiertagen eine finale Entscheidung sehen werden.In Summe bleiben wir davon überzeugt, dass wir hier ein wichtiges Tief ausbauen werden, respektive bereits ausgebaut haben. Entsprechend unserer Ankündigung der letzten Wochen sind wir sowohl im Silber als auch im Gold netto Long im Markt investiert. Wir werden im Weekend Update näher auf den Handel direkt nach den Osterfeiertagen eingehen.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de