Benchmark Metals kündigt Bohrprogramm zur Ressourcenerweiterung und Erkundung neuer Zielgebiete im Gold-Silber-Trend Lawyers an

Edmonton, 22. April 2019 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich, sein für 2019 geplantes Explorationsprogramm für das Gold-Silber-Projekt Lawyers bekannt zu geben. Das Projekt Lawyers befindet sich in der Bergbauregion Toodoggone entlang des östlichen Ausläufers des ertragreichen Stikine-Terrans. Hier ist auch die Region Golden Triangle der kanadischen Provinz British Columbia beheimatet. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf Infill-, Step-out- und tieferen Bohrungen, um die aktuellen Ressourcen bei Cliff Creek und Dukes Ridge zu erweitern und neue Ressourcen in den Zonen Phoenix und AGB abzugrenzen. Das Programm beinhaltet Bohrungen auf 14.000 bis 25.000 Metern, 2.000 bis 3.500 Bodenproben, 600 bis 1.000 Gesteinsproben, Kartierungen und geophysikalische Bodenuntersuchungen.CEO John Williamson, P.Geol., meint: Nach einer gründlichen Prüfung der Bohrungen aus dem Jahr 2018 und der historischen Ergebnisse, die auch ergänzende Probenahmen von Kernen aus vorherigen Bohrkampagnen beinhaltete, sind wir der Ansicht, dass der Lawyers-Trend Potenzial für Ressourcen im Umfang von nahezu 5 Millionen Unzen Goldäquivalent hat. Im Zuge des Programms 2018 wurde die Zone Cliff Creek auf eine Streichlänge von mehr als 500 Meter erweitert, die Zone Dukes Ridge auf über 700 Meter. Die Mineralisierung ist nach wie vor in alle Richtungen offen. Darüber hinaus haben wir 6 neue große Bohrziele abgegrenzt. Wir erwarten, dass wir 2019 ähnliche Ergebnisse wie im Rahmen des Bohrprogramms 2018 erzielen und neue Mineralressourcenschätzungen veröffentlichen werden.Director Michael Dufresne, P.Geol., erklärt: Das Projekt Lawyers ist ein großes, über den Straßenweg erreichbares Konzessionsgebiet, das entlang eines mehr als 20 Kilometer langen Trends eine anomale Gold- und Silbermineralisierung an der Oberfläche aufweist. Das Programm 2018 mit ergänzenden Probennahmen und ersten Bohrungen im Lawyers-Trend bestätigte die historischen Daten und erweiterte die Zonen deutlich. Diese Erweiterungen sind nicht in den aktuellen Mineralressourcenschätzungen enthalten. Die Ergebnisse von 2018 werden kombiniert mit den geplanten Bohrungen im Jahr 2019 zu einer erheblichen Steigerung der bestehenden Mineralressourcen im Projekt Lawyers führen.Benchmark rechnet damit, das Programm am 15. Juni 2019 aufzunehmen. Fünfundsiebzig Prozent (75 %) der Bohrungen werden sich auf die unmittelbare Erweiterung der Ressourcen in den Zonen Cliff Creek, Dukes Ridge, Phoenix und AGB konzentrieren, die sich innerhalb einer 10 km2 großen radiometrischen Anomalie entlang des Lawyers-Trends befinden. Die Bohrungen werden die oberflächennahe Mineralisierung erweitern und erproben sowie möglicherweise die aktuellen Ressourcengebiete verbinden. Außerdem zielen sie auf eine Mineralisierung ab, die aufgrund von Verwerfungen entlang des Trends versetzt ist. Die Ressourcenerweiterungsbohrungen werden sich sowohl auf Gebiete mit hochgradiger Mineralisierung als auch auf Bereiche mit großen Erzmengen (Bulk-Tonnage) konzentrieren, die bedeutende Ergebnisse geliefert haben, einschließlich 87 g/t Gold und 2.407 g/t Silber auf 2,4 Metern (DDHCC15-15) in der Zone Cliff Creek und 5,76 g/t Gold und 128,65 g/t Silber auf 33,52 Metern (18DRRC010) in der Zone Dukes Ridge.Fünfundzwanzig Prozent (25 %) der Bohrungen werden die großen (über 500 Meter langen) geophysikalischen und oberflächennahen geochemischen Anomalien mit radiometrischen, magnetischen und/oder IP-Signaturen (Flugmessungen) erproben, die Gebieten mit bekannter Mineralisierung ähneln, wo Kaliumalterationen und mehrphasige Erzgang- und Brekzientexturen mit Oberflächengesteinsproben mit hohen Gold- und Silberwerten in Zusammenhang stehen. Diese großen geophysikalischen Anomalien stellen möglicherweise Erweiterungen der Zonen Cliff Creek, Dukes Ridge und Phoenix dar, die im Rahmen des Programms 2018 die Bulk-Tonnage- und hochgradigen Ergebnisse geliefert haben. Zwei der neuen Zielgebiete befinden sich in einem Bereich, der zu 100 % im Eigentum von Benchmark steht.Boden- und Gesteinsprobenahmen haben sich als effektive Methoden zur Definition neuer bzw. genaueren Abgrenzung bestehender Zielgebiete erwiesen; daher werden diese Bemühungen in der Nähe der bestehenden Raster, aber auch in neuen Bereichen des Konzessionsgebiets Lawyers fortgesetzt. 80 Prozent des Konzessionsgebiets wurden noch nicht anhand von Oberflächenverfahren erkundet. Ein spezielles Kartierungsteam wird auch in der Oberflächenexploration tätig sein, um die aussichtsreichsten stratigrafischen Horizonte und die mit Mineralisierungen verbundenen Strukturen in Verbindung mit den laufenden Probenahmen zur Altersdatierung von Benchmark weiter einzuschränken.Der Lageplan zeigt die Standorte der Bohrungen zur Ressourcenerweiterung und bei neuen Zielgebieten über einer geophysikalischen radiometrischen Karte.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46534/BNCH News Release - 22 April 2019_DEPRcom.001.pngDer technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können. 