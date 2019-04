Cobalt 27 Capital feiert Earth Day 2019 mit Start einer neuen Webseite

Toronto, 22. April 2019 - Cobalt 27 Capital Corp. (Cobalt 27 oder das Unternehmen) (TSXV: KBLT) (OTCQX: CBLLF) (FRA: 27O), freut sich, den Earth Day 2019 mit dem Start seiner neuen Webseite http://www.cobalt27.com zu feiern. Cobalt 27 ist ein führendes Anlageinstrument für Batteriemetalle, das direkten Zugang zu Kobalt und Nickel als integrale Bestandteile von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Energiespeichermärkte bietet.Wir feiern heute den Earth Day mit dem Start der neu gestalteten Webseite von Cobalt 27 und erinnern an den ersten Earth Day am 22. April 1970, an dem über 20 Millionen engagierte Bürger für den Umweltschutz demonstrierten. Fast 50 Jahre später haben sich die globalen Anstrengungen zum Schutz der Umwelt weltweit positiv auf die soziale, politische und wirtschaftliche Landschaft ausgewirkt. Im Namen aller Mitarbeiter bei Cobalt 27 danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung beim weiteren Aufbau einer ethischen Lieferkette von Batteriemetallen, die für den Betrieb von Elektrofahrzeugen und stationären Energiespeichersystemen erforderlich sind. Wir hoffen, dass diese Systeme unseren Planeten schützen und dazu beitragen werden, die negativen Auswirkungen des Klimawandels für viele kommende Generationen zu verlangsamen, erklärte Anthony Milewski, der Vorstandsvorsitzende und CEO von Cobalt 27.Die komplett neu gestaltete Webseite von Cobalt 27 bietet Informationen über die Assets, die Geschichte und die Leitung des Unternehmens sowie detaillierte Informationen über Metall-Streaming [Kauf der Minenproduktion gegen Vorauszahlung und einen Festpreis pro Unze des gelieferten Metalls] und Lizenzgebühren sowie Batteriemetalle. Das neue Website-Design enthält auch den weit verbreiteten Battery Metals Blog von Cobalt 27, der Interviews mit führenden Branchenexperten zu Themen enthält, die derzeit die Einführung von Elektrofahrzeugen und Energiespeichersystemen vorantreiben, sowie die Entwicklung einer robusten Lieferkette für Batteriemetalle zur Deckung der zukünftigen Nachfrage.Die Nutzer sind eingeladen, sich die neue Webseite genauer anzusehen und sich auf der Mailingliste von Cobalt 27 anzumelden, um Updates vom Unternehmen und E-Mails über wichtige Batteriemetalle zu erhalten.Der Earth Day ist eine jährliche Veranstaltung, die weltweit am 22. April gefeiert wird, mit verschiedenen Veranstaltungen auf der ganzen Welt, um für den Umweltschutz zu demonstrieren. Der 1970 erstmals gefeierte Earth Day wurde von Gaylord Nelson, einer Senatorin der Vereinigten Staaten, als Umwelt-Teach-in gegründet. Das Teach-in fand erstmals am 22. April 1970 statt und erreichte 1990 internationalen Status. Als größte Umweltbewegung der Welt wird der Earth Day weltweit vom Earth Day Network koordiniert, das mit mehr als 75.000 Partnern in fast 192 Ländern mit dem Ziel zusammenarbeitet, eine ökologische Demokratie aufzubauen.Die Mission des Earth Day Networks ist es, die Umweltbewegung weltweit zu diversifizieren, fortzubilden und zu aktivieren. Mehr als 1 Milliarde Menschen nehmen heute jedes Jahr an den Aktivitäten des Earth Day teil und machen damit den Earth Day zur größten Bürger-Veranstaltung auf der Welt.Cobalt 27 Capital Corp. ist ein führendes Streaming-Unternehmen für Batteriemetalle, das Zugang zu Metallen bietet, die einen festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Energiespeichermärkte darstellen. Das Unternehmen ist im Besitz eines Lagerbestandes an physischem Kobalt sowie eines Kobalt-Streams von 32,6 % bei der erstklassigen Mine Voiseys Bay von Vale, der 2021 in Kraft tritt. Cobalt 27 ist im Begriff, Highlands Pacific im Rahmen einer freundlichen Übernahme zu erwerben, wodurch eine erhöhte auf das Unternehmen entfallende Nickel- und Kobaltproduktion aus der erstklassigen langlebigen Mine Ramu zu erwarten ist. Das Unternehmen verwaltet außerdem ein Portfolio von elf Lizenzgebühren (Royalties) und beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt und Nickel ausgerichtetes Portfolio an Streams, Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an Mineralkonzessionsgebieten mit Batteriemetallvorkommen zu investieren. 