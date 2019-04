Kitco-Umfrage: Wall & Main Street uneins

In der aktuellen Umfrage von Kitco News über die zukünftigen Goldpreisprognosen tendiert die Wall Street zu einer leicht bearischen Position und die Main Street zu einer leicht bullischen Einschätzung. Jedoch liegen weder Bullen noch Bären deutlich in Führung.Dieses Mal stimmten 15 Marktexperten ab. Davon waren sechs (40%) der Ansicht, dass der Goldpreis weiterhin fallen wird. Fünf (33%) der Befragten erwarteten einen höheren Preis, während vier (27%) Seitwärtsentwicklungen prognostizierten.Des Weiteren nahmen ebenfalls 522 Kitco-Leser an der Umfrage teil. Dabei stimmten 242 (46%) Teilnehmer ab, dass der Goldpreis steigen wird. Weitere 206 (39%) der Befragten prognostizierten einen Preisrückgang. Die verbleibenden 74 (14%) waren der Meinung, dass es Seitwärtsbewegungen geben wird.© Redaktion GoldSeiten.de