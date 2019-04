Long-Positionen nach Feiertagen zurück am Goldmarkt

Der Goldpreis stieg zum Anfang der Woche leicht an, da einige Trader nach dem langen Osterwochenende wieder bullische Positionen einnehmen, so Afshin Nabavi, Leiter der Trading-Abteilung des Handelshauses MKS SA, laut Scrap Register Einige Trader liquidierten ihre Positionen vor dem langen Osterwochenende, sagte Nabavi. "Vielleicht buchen die Leute ihre Trades wieder ein", füge er hinzu. Er berichtet auch, dass physische Nachfrage in den Börsenstunden im Fernen Ost aufkam.© Redaktion GoldSeiten.de