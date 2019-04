McEwen: Die Wogen glätten sich in der Goldbranche

Nicht alle Markteilnehmer sehen die vielen Transaktionen in der Goldbranche positiv, doch Rob McEwen, CEO von McEwen Mining, ist jemand, der diese als gut für die Branche einschätzt, so berichtet Investing News "In vielerlei Form füllen diese Nachrichten die Schlagzeilen der Medien", so meinte er. "Was uns fehlte, war die Aufmerksamkeit der breiten Masse." Der Gedanke, dass die Goldbranche mehr allgemeine Investoren bräuchte, wurde bereits von anderen ausgesprochen. Doch nicht jeder steht dieser Idee positiv gegenüber, anders als McEwen.Nun, da die Übernahmen im Rampenlicht stehen, sollten Außenstehende realisieren, dass man mithilfe von Junior- und Senior-Unternehmen Geld machen kann, so der CEO. "Sobald die Leute verstehen, dass man in dieser Branche wieder Profit schlagen kann, werden wir eine Rückkehr der Investoren beobachten können."© Redaktion GoldSeiten.de