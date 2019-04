Nachfrage nach Solarzellen sorgt für Silberpreisanstieg

Aus einer Studie der University of Kent geht hervor, dass die zunehmende Nachfrage nach Solarzellen eine deutliche Auswirkung auf den weltweiten Silberpreis hat, so berichtet Science Daily . Dies wiederum könnte zu höheren Produktionskosten dieser Solarzellen führen.Silber ist Kernmaterial bei der Herstellung derartiger Solarzellen, da es die höchste elektrische und thermale Konduktivität unter den Metallen besitzt. Pro Zelle werden etwa 20 Gramm Silber verwendet, was etwa 6,1% der gesamten Herstellungskosten einer Solarzelle entspricht.Die von den Wissenschaftlern verwendeten Daten zeigten klar, dass ein Anstieg des Silberpreises zeitgleich mit zunehmender Nachfrage nach Solarzellen auftrat; wie beispielsweise nach der Rezession 2008. Dies deute an, dass es eine kausale Beziehung zwischen den beiden Variablen gibt. Ähnlich stieg der Preis nach 2011, als die Ölpreise deutlich wuchsen und Überlegungen hin zu erneuerbaren Energien angestellt wurden.Sollte der Preis weiter ansteigen, so könnte dies die Produktions- sowie Umsatzkosten von Solarzellen deutlich höher steigen lassen.© Redaktion GoldSeiten.de