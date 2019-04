Die nächste große Silberentwicklung

Vor acht Jahren startete Silber im April "seine nächste große Entwicklung". Und diese Bewegung findet heute immer noch statt. Sie ist faszinierend zu beobachten. Sehen Sie sich den unteren Chart (Silberpreis über zehn Jahre) an ...Nach einer Preisspitze bei 49,82 Dollar fiel Silber spektakulär auf sein derzeitiges Niveau bei 14,98 Dollar je Unze. Dies stellte einen kumulativen Rückgang von 70% dar, was furchtbar schlecht ist.Doch um die Dinge zu relativieren, müssen wir weiter zurückgehen. Unten finden Sie einen weiteren Chart. Dieser zeigt den Silberpreis der letzten 20 Jahre ...Der zweite Chart zeigt eine andere Perspektive der Silberpreisbewegung der letzten acht Jahre.Hier sehen wir, dass der aktuelle Silberpreisrückgang von 70% kurz nach einer Zunahme von 1.150% Ende 2001 folgte, die mit der Preisspitze endete, die wir zuvor erwähnten und Silber auf fast 50 Dollar je Unze stiegen ließ.Es gibt eine langfristige Aufwärtstrendlinie, die bis November 2001 zurückreicht und noch immer intakt ist - auch wenn ich sie nicht eingezeichnet habe. Silber könnte kurzfristig und ohne Durchbrechen der Trendlinie tatsächlich zurück auf 10 Dollar je Unze fallen.Die Aussicht auf einen Silberpreis unter 11 Dollar je Unze mag den euphorischen Bullen vielleicht nicht gefallen, doch die Aufwärtstrendlinie bietet dennoch mögliche technische Unterstützung für das angeschlagene Metall. Ebenfalls mag es eine Quelle der Hoffnung für diejenigen Analysten und Investoren sein, die ihre bullischen Erwartungen immer zu verteidigen scheinen.Wir brauchen jedoch noch mehr, bevor wir behaupten können, dass mit Silber alles im Lot ist. Unten finden Sie einen dritten Silberchart, der die hundertjährige Geschichte des weißen Edelmetalls zeigt ...In diesem Chart gibt es ebenfalls eine langfristige Aufwärtstrendlinie. Diese reicht bis Dezember 1941 zurück. Diese bietet ebenfalls einen möglichen Boden unter dem Silberpreis nahe der 10 Dollar je Unze.