Cypress Development Corp. meldet Ergebnisse der Bohrungen im Lithiumprojekt Clayton Valley in Nevada

Vancouver - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) (OTCQB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse seines kürzlich abgeschlossenen Infill-Bohrprogramms im unternehmenseigenen Lithiumprojekt Clayton Valley in Nevada (USA) bekannt zu geben. Das Programm, das im März begann, ist ein entscheidender Schritt in der Vormachbarkeitsstudie (Prefeasibility Study/PFS), die derzeit von Ausenco Engineering Canada Inc., Global Resource Engineering und anderen Firmen durchgeführt wird.Das Zielgebiet für diese Bohrphase war der südwestliche Bereich des anfänglichen Grubengebiets, wie in dem NI 43-101-konformen technischen Bericht über die wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment/PEA) vom 1. Oktober 2018 beschrieben (https://www.cypressdevelopmentcorp.com/site/assets/files/3781/cyp_pea_clayton_valley_lithium_project_ni43-101.pdf).Die PEA beinhaltete aktualisierte Mineralressourcen im Umfang von 831 Millionen Tonnen mit 867 ppm Li (3,835 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent/LCÄ) in der angezeigten Kategorie und 1,12 Milliarden Tonnen mit 860 ppm Li (5,126 Millionen Tonnen LCÄ) in der abgeleiteten Kategorie auf Grundlage eines Cutoff-Werts von 300 ppm Li. Die vollständigen Analyseergebnisse sind in der folgenden Tabelle ausgewiesen.* Ende des Lochs. Alle Löcher ausgenommen GCH-9 und GCH-10 enden mit Werten von >600 ppm Li.Die Bohrkerne aus dem Programm wurden allesamt geologisch erfasst und zur Probenaufbereitung und -analyse an die Einrichtung von ALS USA Inc. in Reno geliefert. Die Kerne aus fünf der sechs Löcher wurden bei der Probenaufbereitung vollständig verarbeitet, wobei das grobkörnige Ausschussmaterial für die Verwendung in metallurgischen Untersuchungen aufbewahrt wird. Aus drei der Löcher wurden Abschnitte ausgewählt und für geotechnische Untersuchungen eingereicht. Allen Proben wurden Leer-, Standard- und Doppelproben zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle beigefügt.Das Ziel des Bohrprogramms für die PFS bestand darin, ein Gebiet mit einem relativ höheren Lithiumgehalt zu definieren, die Ressource in eine höhere Kategorie zu stufen und eine Tonnage für den Minen- und Produktionsplan der PFS zu ermitteln. Das Programm lieferte zudem neues Material für geotechnische Studien und die laufenden metallurgischen Untersuchungen.Bill Willoughby, CEO von Cypress, meinte: Wir sind mit den Ergebnissen zufrieden und erachten das Bohrprogramm für einen Erfolg. Das Programm belegte konstante Ergebnisse von Loch zu Loch und erreichte unser Ziel, innerhalb des Zielgebiets Abschnitte mit überdurchschnittlichen Gehalten zu bohren. Die Ergebnisse wurden an die Firma Global Resource Engineering übermittelt, die dabei ist, das Ressourcenmodell aus der PEA vom Oktober 2018 zu aktualisieren und einen optimierten Abbauplan zu erarbeiten.Daniel Kalmbach, CPG, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung genehmigt. Cypress Development Corp. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 Prozent unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley in Nevada gerichtet ist. Die Exploration und die Erschließung durch Cypress führten zur Entdeckung einer erstklassigen Ressource mit lithiumhaltigem Tongestein neben der Mine Silver Peak von Albemarle, dem einzigem Lithiumsolebetrieb Nordamerikas.Cypress Development Corp. verfügt über rund 74 Millionen ausgegebene und ausstehende Aktien.Um mehr über Cypress Development Corp. Cypress Development Corp.Dr. Bill WilloughbyWILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE, Chief Executive OfficerDon Myers, Director, Corporate CommunicationsTel: 604-639-3851, Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei)Fax: 604-687-3119E-Mail: info@cypressdevelopmentcorp.comCypress Development Corp.Suite 1610 - 777 Dunsmuir StreetVancouver, BC, Kanada, V7Y 1K4www.cypressdevelopmentcorp.comDIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!