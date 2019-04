Texanische Goldverwahrstelle soll so sicher sein wie Fort Knox

Im Jahr 2015 entschieden sich texanische Gesetzgeber dafür, Amerikas erste staatliche Goldverwahrstelle ins Leben zu rufen, so berichtet Mining.com . Die texanische Bullionverwahrstelle befindet sich derzeit im Bau und soll die Kapazität besitzen, Gold im Wert von 100 Milliarden Dollar einlagern zu können. Das Gebäude soll die sicherste Stelle nach Fort Knox werden, unter vollem Schutz des texanischen Staates und versichert durch Lloyd's of London."Das ist der Lagerung von Edelmetallen in den USA zuzuschreiben. Die meisten Verwahrstellen befinden sich an der Ostküste. Man fragte sich: Warum gibt es nicht mehr in Texas? Also entschied die Gesetzgebung letztlich, dass dies etwas ist, was man einführen möchte", so kommentierte der Rechnungsprüfer, Glenn Hegar, gegenüber Mining.com."Das ist eine Möglichkeit für die Leute, ihre Edelmetalle mit einer Vielzahl von verschiedenen Optionen zu lagern; ein weiteres Werkzeug für die Bergbauindustrie. Das könnte auch zusätzliche Kontrolle, zusätzliche Sicherheit, Verantwortlichkeit, verschaffen - egal ob nun kurz- oder langfristig gelagert wird", erklärte er.Laut Forbes sei die Verwahrstelle ein Lösungsansatz für Bergbauunternehmen, die ihr Gold und ihre anderen Metalle kurz- oder langfristig lagern möchten und einen sicheren Ort brauchen, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern oder auf den richtigen Käufer zu warten.© Redaktion GoldSeiten.de