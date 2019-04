TD Securities - Gold bleibt effektive Portfoliodiversifikation

Die kürzliche Kursänderung der US-amerikanischen Federal Reserve hin zu einer milderen Geldpolitik habe unter anderem den Goldpreis unterstützt und dafür gesorgt, dass das Metall Anfang 2019 knapp unter 1.350 Dollar je Unze gehandelt wurde, so berichtet FXStreet . Zudem hätte die mildere Haltung der Fed zu zunehmenden Wachstumssorgen und Aktienmarktvolatilität geführt, erklärten Analysten bei TD Securities.Viele Marktteilnehmer seien bestürzt und fragten sich, was notwendig sei, um Gold deutlich über 1.350 Dollar je Unze zu katapultieren, wenn selbst die Fed dieser Aufgabe nicht gewachsen sei, so hieß es von den Analysten. Es gäbe zudem zunehmende Beweise dafür, dass die Zentralbanken weg vom US-Dollar und hin zu Bullion tendieren würden."Das Metall hat sich in der Vergangenheit als sehr effektive Portfoliodiversifikation herausgestellt, die dabei hilft, Volatilität zu reduzieren, wenn es zu einem Portfolio hinzugefügt wird, das aus Aktien, Anleihen und in US-Dollar ausgezeichneten Assets besteht."© Redaktion GoldSeiten.de