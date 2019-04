Scotiabank - neue Shorts treiben Goldausverkauf

Die Abwärtsbewegung des Goldkurses wurde laut der Scotiabank von neuen Shorts-Positionen inmitten fehlender Risikoaversion angetrieben, so Kitco News . Trotz des erhöhten Interesses von Investoren und Zentralbanken in diesem Jahr taten sich die Goldpreise im April schwer, mit einem Vier-Monats-Tief am Dienstag, während US-Aktien neue Rekordhöhen erreichten."In Q1'19 kauften Zentralbanken fast 90 Tonnen. Im selben Zeitraum fügten Investoren (ETF & OTC) 1,5 Mio. Unzen den Goldbeständen hinzu, fast 1/3 weniger als das, was Zentralbanken akkumulierten. Trotz der gemeinsamen annualisierten Zuflüsse von ZB & Investoren, blieben die Goldpreise in Q1'19 größtenteils unverändert", schrieb Nicky Shiels, Rohstoffstrategin bei Scotiabank, letzte Woche in einem Bericht.Die Abwärtsbewegung der Preise sei schwer zu erklären, wobei Shiels neue Shorts-Positionen als wahrscheinlichsten Übeltäter aufzeigt. "Die weitere Abwärtsanpassung um 40 $ des Goldpreises durch die Schlüsselunterstützung bei 1.280 $ wurde/ist wahrscheinlich durch den Zufluss von frischen opportunistischen Shorts-Positionen angetrieben", sagte Shiels.Die Risikobereitschaft aufgrund des stärkeren Dollars und höherer Aktienkurse ist Gold keine Hilfe, weil Investoren im Moment keinen Bedarf an Schutz haben.© Redaktion GoldSeiten.de