Yamana Gold mit starken Verluste im April

Die kanadische Yamana Gold Inc. Aktie verliert bisher allein im April rund 17% an Kurswert und weist damit einen der schlechtesten Handelsmonate seit längerer Zeit auf. Zudem steht die Marke von 2,00 USD je Anteilsschein bereits im Visier, sodass durchaus weitere Verlusten bevorstehen können. Widmen wir uns daher den Details im nachfolgenden Fazit.Die zuletzt erfolgte Goldpreiskorrektur hinterließ auch bei dieser Aktie starke Spuren. Mit den eingangs definierten rund 17% an Kursverlusten allein im April wird es in Kürze im Bereich des Levels der runden 2,00-USD-Marke interessant. Dort erscheint durchaus eine Stabilisierung durch Käufer denkbar. Gleich vollzog sich zuletzt im November 2018 und somit besteht die Chance eines Doppelbodens.Sollte dies gelinge, wäre der Bereich von 2,00 USD durchaus interessant im Rahmen von Long-Engagements, da im Nachgang eine Erholungsbewegung bis mindestens 2,50 USD möglich erscheint, bevor darüber das Niveau bei 2,88 USD locken dürfte. In diesem Zusammenhang wäre dann auch der kurzfristige Abwärtstrend seit 2018 gebrochen, sodass die generellen Aussichten wieder positiv einzuschätzen wären.Im Worst-Case wird allerdings die Marke von 2,00 USD aufgegeben. In diesem Fall herrscht luftleerer Raum bis circa 1,70 USD. Die Niveaus bzw. Tiefs aus 2015 und 2016 wären somit wieder erreicht und selbst ein Rücklauf bis zum Tief des Januars 2016 bei 1,38 USD kann dabei nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Erholungsbewegung seit diesem Tief wäre dementsprechend vollständig relativiert und eine weitere mittelfristige Kursschwäche in Richtung des Niveaus von 1,00 USD könnte dann keineswegs ausgeschlossen werden.Weitere Verluste bis zur Region rund um 2,00 USD müssen durchaus einkalkuliert werden. Dort angelangt, könnte es durchaus wieder erhöhte Nachfrage geben, sodass Zugewinne bis 2,50 USD durchaus möglich erscheinen. Im weiteren Verlauf könnte es dann sogar noch zu einer Attacke des Niveaus von 2,88 USD kommen, bevor 3,15 USD interessant werden könnten.Die Spannung steigt. Denn ein Abtauchen unter das Niveau von 2,00 USD könnte weitere Verkäufe initiieren. Unterhalb dieser runden Marke wäre daher durchaus mit weiteren Abgaben bis 1,70 USD und tiefer bis zum Tief des Januars 2016 bei 1,38 USD je Anteilsschein zu rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.