WPIC: Platinschmuck in Indien

Die Verkaufszahlen von Platinschmuck blieben 2018 zweistellig, trotz strengem Kreditumfeld und einer an Wert verlierenden Währung, so schreibt das World Platinum Investment Council (WPIC) in einem Bericht . Im Jahr 2019 scheint die Prognose ebenfalls optimistisch zu sein.Vor allem junge Verbraucher sehen Platin als das Edelmetall ihrer Wahl; größtenteils, wenn es um Hochzeitsschmuck oder den Eigenbedarf geht. Platinum Guild International (PGI), eine weltweite Marketingorganisation, die sich der Schaffung, Erweiterung und Verstärkung von Verbraucher- und Handelsmärkten für Platinschmuck verschrieben hat, verzeichnet ebenfalls zunehmende Popularität für Platinherrenschmuck.Schmuck stellt ein Drittel der Gesamtplatinnachfrage dar, wobei man an den asiatischen Märkten noch deutliches Wachstum erwarten. Man prognostiziert, dass Indien, der viertgrößte Platinschmuckmarkt, die 175.000 Unzen Platinschmuck, die man 2018 verkauft hatte, zukünftig noch deutlich übertreffen wird.© Redaktion GoldSeiten.de