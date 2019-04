Piedmont Lithium Ltd.: Erste Ressource für Central-Gebiet

Piedmont Lithium gab heute gemäß Zeitplan die erste Ressource für das Central-Gebiet bekannt ( Link ). Das Central-Gebiet ist das kleinere der beiden Projekte und dort hat Piedmont in der aktuellen Bohrphase 18 Bohrungen niedergebracht.Die erste Ressource liegt nun bei 2,8 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1,34% Lithium:Dies erhöht zunächst das Gesamtvorkommen des Unternehmens auf 19 Millionen Tonnen zu durchschnittlich 1,15% Lithium:Bis Juni wird dann noch die Ressource für das große Core-Gebiet neu veröffentlicht. Dort hat man bislang 16,2 Millionen Tonnen mit 1,12% und ich denke, dass dort ein ordentlicher Sprung nach oben ansteht. In dieses Ressourcen-Update werden in etwa 70 Bohrungen einfließen und noch immer ist das Unternehmen mit drei Bohrgeräten gleichzeitig aktiv.Meine Vermutung bzw. mein internes Ziel wäre, dass die Gesamtressource (Core und Central) in den Bereich von 25 Millionen Tonnen ansteigt bei Gehalten von >1,10% Lithium.Dann würde Piedmont in der oberen Liga der Hard-Rock-Projekte mitspielen, was natürlich auch klar das Ziel des Managements ist:Heute kam es zu Gewinnmitnahmen, was nach der zügigen Kursverdopplung normal ist. Die neue kleinere Ressource hat einen guten Gehalt von 1,34% und wie Keith Phillips andeutet, arbeitet das Unternehmen daran, die Landflächen um das Central-Gebiet erst zu erweitern, um dann nochmals dort mit Bohrungen zu beginnen.Einen großen Zuwachs bei der Ressource erwarte ich vom Update für das CORE-Gebiet im Juni.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.