Benchmark Metals veranstaltet Telefonkonferenz zur Erörterung des Bohrprogramms im Gold-Silber-Trend Lawyers

Edmonton, 24. April 2019 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen am Freitag, den 26. April um 13:15 Uhr Pacific Standard Time (PST) (22:15 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz veranstaltet, um sein geplantes Explorationsprogramm 2019, wie am 22. April 2019 (https://www.benchmarkmetals.com/news/current-year/) berichtet, zu erörtern. Das Gold-Silber-Projekt Lawyers befindet sich in der Bergbauregion Toodoggone entlang des östlichen Ausläufers des ertragreichen Stikine-Terrans. Hier ist auch die Region Golden Triangle der kanadischen Provinz British Columbia beheimatet.- Infill-, Step-out- und tiefere Bohrungen;- Erweiterung der bestehenden Ressourcen bei Cliff Creek und Dukes Ridge;- Potenzial für neue Ressourcen in den Zonen Phoenix und AGB;- Bohrungen über 14.000 bis 25.000 Meter;- 2.000 bis 3.500 Bodenproben;- 600 bis 1.000 Gesteinsproben; und- Kartierungen und geophysikalische Bodenuntersuchungen.- Freitag, 26. April um 13:15 Uhr PST/22:15 Uhr MEZ- Kanada & USA: 1 866 512 0904- Deutschland: 0800 589 4596- Schweiz: 0800 345 604- Passwort: 415 6999Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:John Williamson e.h.John Williamson, Chief Executive OfficerJim Greig, Presidentjimg@BNCHmetals.comTel: (604) 260-697710545-45 Avenue NW250 Southridge, Suite 300Edmonton, AB KANADA T6H 4M9Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!