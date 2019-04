Goldbestände der Zentralbanken des Eurosystems in KW 16

Die Europäische Zentralbank veröffentlichte gestern den konsolidierten Ausweis des Eurosystems zum 19. April 2019. Wie aus diesen Daten hervorgeht, hat sich die Position Gold und Goldforderungen in der 16. Kalenderwoche verkleinert.Der Wert der Goldbestände ist demnach um 14 Millionen Euro netto auf 402,143 Mrd. Euro gesunken. Als Grund für die Senkung auf Nettobasis wird der Goldverkauf einer Zentralbank des Eurosystems für die Produktion einer Gedenkmünze sowie der Kauf von Goldmünzen durch eine andere Eurosystem-Zentralbank genannt.Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährungen erhöhte sich um 0,7 Mrd. Euro auf 287,3 Mrd. Euro.Weitere Informationen sowie den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der EZB finden Sie in der Pressemitteilung © Redaktion GoldSeiten.de