Weltbank: Goldpreis wird 2019 etwa 3,2% höher ausfallen

Der Goldpreis soll in diesem Jahr 3,2% höher ausfallen, so geht aus der Rohstoffprognose der Weltbank für den April 2019 hervor. Grund hierfür seien eine starke Nachfrage und eine längere Pausierung der Zinserhöhungen der US-amerikanischen Federal Reserve. berichtet Financial Express "Nach dem kürzlichen Tief im September 2018 ist der Goldpreis um 6,1% im ersten Quartal des Jahres gestiegen. Der Preis wurde durch die starke Nachfrage und einem Rückgang der langfristigen Realzinsen unterstützt", so hieß es in der Rohstoffprognose.Die Goldbestände der Zentralbanken von Schwellenländern - wie China, Indien, Russland und die Türkei - waren erhöht worden, um den Vermögensbestand der Länder zu diversifizieren, so erklärte der Bericht der Weltbank. Die Investoren hätten zudem ihre Netto-Long-Positionen in goldgedeckten ETFs erhöht.© Redaktion GoldSeiten.de