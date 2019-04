RBI könnte mehr Gold kaufen

Indiens Zentralbank wird es dieses Jahr wahrscheinlich ihren russischen und chinesischen Pendants gleichtun und Gold horten, wie die Economic Times berichtet. Laut Howie Lee, einem Ökonomen bei Oversea-Chinese Banking Corp., könnte die Reserve Bank of India (RBI) 2019 schätzungsweise 1,5 Millionen Unzen bzw. ca. 46,7 Tonnen Gold ihren Goldreserven hinzufügen.Damit würde sich Indien anderen Schwellenländern bei der Entdollarisierung ihrer Devisenreserven anschließen, so Ross Strachan von Capital Economics Ltd. Der Kauftrend der RBI könnte sich über einige Jahre hinweg mit relativ kleinen Mengen aufrechterhalten, als Teil einer langfristigen Diversifikation, fügte er hinzu.Die RBI erhöhte ihre Goldbestände 2018 um 42 Tonnen und fügte auch im Januar und Februar dieses Jahres Gold hinzu. Somit belaufen sich die Goldreserven Indiens laut Daten des Internationalen Währungsfonds auf fast 609 Tonnen.© Redaktion GoldSeiten.de