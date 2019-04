Metals Focus: Auswirkungen von Anschlägen auf Sri Lankas Goldnachfrage

In der aktuellen Ausgabe von Precious Metals Weekly betrachtet Metals Focus die Auswirkungen der kürzlichen Terroranschläge in Sri Lanka auf den dortigen Goldmarkt. Grundsätzlich sollen die Anschläge die Anzahl an Touristen im Land stark reduzieren, was wiederum die Wirtschaft Sri Lankas stark treffen wird, die deutlich von diesen abhängig ist.Zeitgleich soll jedoch die Zahl an goldgedeckten Krediten zunehmen. Der schlechte wirtschaftliche Hintergrund, die existierende politische Instabilität und die zunehmende Volatilität des inländischen Goldpreises führten dazu, dass die Banken die Kreditvergabevoraussetzungen verschärft haben. Doch Rezessionsdruck, steigende Arbeitslosenzahlen und ein hoher Goldpreis trieben die Nachfrage nach Goldkrediten in diesem Jahr nach oben.Angesichts der Tatsache, dass diese wirtschaftlichen Kräfte bestehen bleiben werden, so hieß es in dem Bericht, wird erwartet, dass die Nachfrage nach goldgedeckten Krediten im Land nur weiter zunehmen wird. Dennoch sollen die kürzlichen Anschläge eine eher verhaltene Wirkung auf die Goldnachfrage insgesamt haben. Im Zusammenhang mit Goldkrediten hätten sie nur einen bereits bestehenden Trend unterstützt.© Redaktion GoldSeiten.de