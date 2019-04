Russische Gold- und Devisenreserven in 16. KW

Die Zentralbank der russischen Föderation veröffentlichte gestern die wöchentlichen Zahlen zum Stand ihrer Gold- und Devisenreserven in US-Dollar. Aus den Daten geht hervor, dass sich die Bestände im Vergleich zur Vorwoche leicht verringert haben.In der 16. Kalenderwoche befanden sich Währungsreserven im Wert von 490,9 Milliarden US-Dollar im Besitz der russischen Zentralbank. In der vorherigen Woche hatten sich diese auf 491,6 belaufen. Mit einigen wenige Ausnahmen erhöhte Russland seine Gold- und Devisenreserven in den letzten Wochen stetig.Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de