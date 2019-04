Granada Gold Mine: Tests zur Vorkonzentration der geringgradigen Goldmineralisierung zeigen Potenzial für die Herstellung eines hochgradigeren Konzentrats

Au (g/t) Ag (g/t) Co (%) Ni (%) Cu (%)

Head-Gehal1,01 0,5 0,004 0,009 0,013

t



Konz. 1 12,04 15,30 0,014 0,015 0,010

Konz. 2 67,99 62,80 0,069 0,037 0,122

Tests zur Vorkonzentration der geringgradigen Goldmineralisierung im Projekt Granada Gold Mine zeigen Potenzial für die Herstellung eines hochgradigeren KonzentratsRouyn-Noranda, 25. April 2019 - Granada Gold Mine (TSX-V: GGM) (Granada Gold, GGM oder das Unternehmen) freut sich, die neuesten vielversprechenden Ergebnisse aus dem neuen zweistufigen Gravitationskonzentrationsprozess mitzuteilen. Die geringgradige Goldmineralisierung mit Werten von 1,01 g/t wurde bei den Tests zu einem Konzentrat mit 67,99 g/t Gold aufgewertet.Herr Frank Basa, Chairman und CEO von Granada Gold, erklärt: Wir suchen nach Möglichkeiten, um die Kosten und damit die Risiken für eine mögliche zukünftige Produktionsentscheidung zu senken. Diese ersten Untersuchungsergebnisse legen nahe, dass dieses Verfahren das Potenzial hat, den Gehalt des mineralisierten Materials vor der Übergabe an die Endverarbeitung zu erhöhen und dadurch die Liefermengen zu senken. Weitere Untersuchungen werden durchgeführt, um die Basismetall- und Goldgehalte sowie die Gewinnungsraten zu optimieren.Die ursprünglich am 18. März 2019 in einer Pressemitteilung von GGM gemeldeten Untersuchungen zur Vorkonzentration mittels Gravitation erfolgten in der Pilotanlage von Canada Cobalt Works (TSX-V: CCW) in Gowganda (Ontario).Bei diesem Test wurde eine 120 Kilogramm schwere Probe aus geringgradigem mineralisiertem Gestein aus den Halden im Projekt Granada Gold Mine in zwei Stufen anhand eines herkömmlichen Gravitationskonzentrationsverfahrens verarbeitet. Die ersten Konzentrate (Konz. 1 in der Tabelle unten) wurden auf Gold, Silber, Kobalt, Nickel und Kupfer analysiert und dann nochmals dem Gravitationskreislauf unterzogen, um das zweite Konzentrat (Konz. 2) herzustellen.Darüber hinaus laufen die Planungen für die Explorationsarbeiten in diesem Sommer, wobei das Ziel darin besteht, die Zielgebiete in unmittelbarer Nähe zu den von der Grube begrenzenten Goldressourcen anhand von Bohrungen zu untersuchen sowie neue Zielgebiete durch geologische Arbeiten an der Oberfläche zu identifizieren.Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden unter Aufsicht von Frank J. Basa, P.Eng., Chairman und Chief Executive Officer von Granada Gold Mine, einem Mitglied der Professional Engineers Ontario und einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 erstellt. Granada Gold Mine Inc. konzentriert sich auf die fortlaufende Erschließung des Goldkonzessionsgebiets Granada Gold unweit von Rouyn-Noranda in der kanadischen Provinz Quebec. Bis dato wurden im Konzessionsgebiet etwa 120.000 Meter an Bohrungen abgeschlossen, deren Hauptaugenmerk vor allem auf die erweiterte Zone LONG Bars gerichtet war, die sich über zwei Kilometer in Ost-West-Richtung über eine potenzielle 5,5 Kilometer lange mineralisierte Struktur erstreckt. Der äußerst produktive Cadillac Break, der im vergangenen Jahrhundert über 75 Millionen Unzen Gold produzierte, durchschneidet den nördlichen Teil des Konzessionsgebiets Granada.Das Unternehmen ist nun im Besitz einer erforderlichen Bergbaugenehmigung für die Aufnahme der anfänglichen Abbauphase, des sog. Rolling Start, die es dem Unternehmen erlaubt, bis zu 550 Tonnen pro Tag zu fördern.Nähere Informationen sind unter www.granadagoldmine.com erhältlich.Frank J. BasaFrank J. Basa P. Eng., Chief Executive Officer & ChairmanEric Owens, PGeo, PresidentTel. 1-416-509-5385eowens@granadagoldmine.com oderWayne Cheveldayoff, Corporate CommunicationsTel. 416-710-2410waynecheveldayoff@gmail.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!