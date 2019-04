Gold fürchtet 2-Jahres-Hoch im Dollar nicht

Steigende Risikoaversion an den Aktienmärkten am Donnerstag unterstützt Goldpreise beim Kampf gegen signifikantes Momentum im US-Dollar, so einige Analysten laut Kitco News . Gold verzeichnet beim Start des Handelstags an nordamerikanischen Aktienmärkten leichte Gewinne, während der Dow-Jones-Index mit mehr als 200 Punkten Verlust startet und der US-Dollar-Index auf einem 2-Jahres-Hoch gehandelt wird."Es ist beeindruckend, dass Gold sich behauptet, während der US-Dollar gegen seine Pendants gewinnt und der Dollar-Indes auf dem höchsten Niveau seit Mai 2017 gehandelt wird", sagte Bill Baruch, Präsident von Blue Line Futures. Auch Jim Wyckoff, Technischer Analyst von Kitco.com, sieht Optimismus am Goldmarkt, da das Metall den starken US-Dollar ziemlich gut überstanden hat.Laut George Gero von RBC Wealth Management scheint der Goldmarkt, mit den anhaltenden Anforderungen des Dollars leben zu lernen. Er fügte hinzu, dass globale Sorgen, die der Ausverkauf am Aktienmarkt widerspiegele, Gold Aufschwung verliehen. Allerdings müsste seiner Ansicht nach der Goldpreis über 1.300 USD je Unze steigen, um neue Käufer anzulocken.Obwohl Gold sich gegenüber dem US-Dollar behaupten kann, zweifeln einige Analysten daran, dass dieser Trend aufrechterhalten werden könne. Analysten von Hightower Report bezweifeln, dass der Goldpreis sich vom Niveau bei 1.275 USD nach oben wegbewegen könnte. Sie beobachten die Unterstützung beim gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, die am Mittwoch bei 1.266,90 USD getestet wurde. Ein Ausbruch darunter würde auf 1.253 USD hinweisen.© Redaktion GoldSeiten.de