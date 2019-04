UN-Bericht: Es ist Zeit, sich auf den Kleinbergbau zu fokussieren

Es sei nun notwendig, den Fokus auf die Millionen Menschen aus armen Gemeinschaften zu legen, die nun Kleinbergbau betreiben, so berichtet MiningMx . Dies würde manchmal äußerst gefährliche Umweltrisiken mit sich bringen, während die Bergarbeiter selbst oftmals in korrupte Aktivitäten verwickelt sind.Riccardo Puliti von der Weltbank erklärte, dass man nun in diese Gemeinschaften investieren müsse. Von den weltweit etwa 40 Millionen Kleinbergbaubetreibern würden etwa 9,9 Millionen in Schwarzafrika operieren, so gehe aus einem Bericht der UN hervor. Obgleich der Kleinbergbau wichtige Einkommensquelle dieser Gemeinschaften sei, operieren viele Betreiber außerhalb der Gesetzgebung und würden Chemikalien in Steine, Boden und Flüsse sickern lassen."Es ist Zeit, ein Licht auf diesen wichtigen Sektor zu werfen, damit wir die Investitionen in Menschen und Gemeinden hinsichtlich Gleichheit und nachhaltigen Wirtschaftswachstums vorantreiben können", so Puliti. Etwa 30% der Arbeiter weltweit seien Frauen gewesen, hieß es in dem UN-Bericht.© Redaktion GoldSeiten.de