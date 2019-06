Vergoldete Silbervariante des "Australian Kangaroo" zu 1 Unze

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber.Per 4. Juni 2019 verkauft die Prägestätte nun auch eine 1-Unzen-schwere Variante des Kängurus, die in einer vergoldeten Form erhältlich sein wird. Auf der Motivseite ist daher das im Vordergrund abgebildete Känguru vergoldet, während der Rest der Münze silbern ist. Dort findet man das Tier vor dem australischen Outback. Des Weiteren sind auch Jahreszahl, Feingewicht, Metallart sowie das Prägezeichen der Perth Mint "P" auf der Münze abgebildet.Auf der Kehrseite kann man das Portrait Ihrer Majestät Königin Elisabeth II entdecken, das von Ian Rank-Broadley angefertigt wurde. Ebenso sieht man dort den Nennwert der Münze, 1 Dollar.Die 1-Unzen-schwere Silbermünze ist auf 5.000 Stück limitiert und wird in einer ansehnlichen grauen Schatulle mit beiliegendem nummerierten Echtheitszertifikat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de