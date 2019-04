AngloGold - Unterstützung in Gefahr

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen AngloGold Ashanti Ltd. konnte im Februar nochmals mit Performance überzeugen und ein Reaktionshoch bei 15,86 USD ausbilden. Der diesem folgende Verlauf bis zum Monatsabschluss verlief eher ernüchternd, sodass ich ein Doji auf Candlestick-Patternbasis im Monatschart ausbildete. Pure Unsicherheit und so verlor der Titel weiter an Wert. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Im Anschluss an den Doji vom Februar folgte ein verlustträchtiger März und auch der April, mit bislang rund 6% an Kursverlusten, dürfte negativ enden. Dennoch muss an dieser Stelle auch bemerkt werden, dass sich die Aktie vom Augusttief des vergangenen Jahres bei 7,07 USD mehr als verdoppelt hat. Eine starke Performance von 124% wurde hierbei verzeichnet. Somit ist ein Verschnaufen keinesfalls ungewöhnlich und somit lässt sich bereits jetzt, auf Tagesbasis, eine direkte Unterstützungszone ableiten.Jedoch die eigentlich tragfähigere Unterstützungszone bei 11,10 USD liegt. Somit sollte eine weitere Kursschwäche nicht überraschen und somit könnte die gegenwärtige Nachfragezone um 12,30 USD durchaus fallen. Im Bereich von 11,10 USD sollte man jedoch die Möglichkeit einer Stabilisierung einräumen, sodass es im Nachgang durchaus wieder gen Norden gehen könnte. Die hierbei möglich erscheinenden Etappenziele befinden sich bei 13,25 USD und darüber beim Hoch vom 20. Februar bei 15,86 USD. Das direkt darüber befindliche nächste Ziellevel lässt sich bei 16,15 USD lokalisieren. Kritisch sollte hingegen die Aufgabe des Niveaus von 11,10 USD bewertet werden. Der sich dann wahrscheinlich ebenfalls dort befindende gleitende 200-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 10,89 USD), dürfte dann ebenso von Interesse sein. Unterhalb von 11,00 USD kann daher von weiteren Rücksetzern bis 8,50 USD ausgegangen werden, bevor darunter das Niveau von 7,25 USD auf die Agenda der Bären rücken dürfte.Eine kleine Erholung zum Freitag kann auf aktuellem Niveau nicht ausgeschlossen werden. Dennoch erscheint die eigentliche Kaufchance erst im Bereich der Unterstützung von 11,10 USD interessant. Von diesem Level oder eben auch unmittelbar besitzt die Aktie jedenfalls Potenzial bis 13,25 USD und darüber in Richtung 16,15 USD anzusteigen.Unterhalb von 12,30 USD sollte man einen Test der Unterstützungszone bei 11,10 USD favorisieren. Misslingt allerdings auch dort die Stabilisierung, könnte sich speziell unterhalb von 11,00 USD eine weitere Verlustphase anschließen. Abgaben bis 8,50 USD und ggf. tiefer bis 7,25 USD erscheinen dabei möglich.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.