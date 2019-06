Australischer Koala: Gold- und Silbervarianten im Hochrelief

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber.Zum 4. Juni vertreibt die Prägestätte zudem Silber- und Goldvarianten des Australian Koala. Diese werden in Silber zu 5 Unzen und in Gold zu 1 und 2 Unzen erhältlich sein. Die drei Varianten gibt es jeweils im Hochrelief.Auf der Motivseiten der Münzen ist ein einzelner Koala abgebildet, der auf dem Zweig eines Eukalyptusbaumes sitzt. Ebenso sind dort Jahreszahl, Feingewicht, Metallart sowie das Prägezeichen der Perth Mint "P" zu finden.Die Kehrseiten werden von einem Portrait Ihrer Majestät Königin Elisabeth II geziert, das von Ian Rank-Broadley angefertigt wurde. Dort ist zusätzlich auch der jeweilige Nennwert der Münzen, 8 Dollar, 100 Dollar und 200 Dollar zu sehen.Die 5-Unzen-schwere Silbermünze ist auf 500 Stück limitiert und wird in einer ansehnlichen schwarzen Glasbox geliefert. Die 1-Unzen- und 2-Unzen-schweren Goldmünzen sind auf jeweils 500 und 150 Stück begrenzt und werden in Holzschatullen versandt. Die Lieferung erfolgt jeweils mit einem beiliegendem nummerierten Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de