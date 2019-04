Zielbereich erreicht und verlassen!

Es hat nun nicht weniger als 3 Monate gedauert, bis unser langfristiger Long-Tradingbereich im Silber erreicht und direkt mit einer deutlichen Bewegung nach oben verlassen wurde. Seien Sie ehrlich mit sich, wie viele Leser haben es für nicht realistisch gehalten, dass die Preise noch einmal so deutlich zurückkommen würden. Als wir vor Monaten in den steigenden Markt hinein einen Zielbereich hinterlegt hatten, gab es wie so oft Kopfschütteln.Es war die letzten Wochen auch von anderen Elliott-Wavern nur noch von direkten Anstiegen und Durchbrüchen zu lesen. Wir waren lange Zeit zu früh dran mit unserer Prognose und liefen mit unserem Short voll in die steigenden Kurse rein. Das Szenario hat sich jedoch schlussendlich erfüllt. Es kam nicht zu einem nachhaltigen Ausbruch wie von fast der ganzen Analystenschaft schon als sicher postuliert, der Markt hat im Gold als auch im Silber klar bairisch gezeigt. Die aktuellen Netto Long Positionen in beiden Märkten wurden von Timing her zum richtigen Zeitpunkt platziert.Ich schrieb dazu gestern:Aktuell ist es jedoch mucksmäuschenstill geworden im Lager der Permabullen. Es scheint so, als ob einige diesen Abverkauf partout nicht auf der Landkarte hatten.Wir stehen nun auf den unteren Zeitebenen bereits vor einem sehr wichtigen Schritt. Die aktuell formierte Bewegung ist dreiteilig, respektive vierteilig. Gelingt es den Bullen nun, den Markt hier jederzeit über $14,81 zu halten, so hätte sich vom Tief ausgehend der erste Fünfteiler formiert.Klares Zeichen für den Auftakt der Aufwärtsbewegung. Dazu muss neben dem nicht mehr Unterschreiten von $14,81 noch das bisherige Hoch bei $14,96 überboten werden. Im Anschluss ist dann nochmals mit einer Gegenbewegung zu rechnen.Wer wie wir seit dem Zielbereich Long ist und eine Null-Risiko-Politik fahren will, der kann bereits jetzt Stopps auf unter $14,81 einziehen, da mit einem Abfall unter die $14,81 die Chancen auf ein erneutes Tief bei 75% Plus liegen. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass wir hier trotzdem zu jederzeit netto Long im Markt sind und nur spekulative Positionen mit Stopps versehen.Wir fassen also zusammen, Silber kann seinen Abflug ausgehend vom Zielbereich bereits eingeleitet haben. Für eine Bestätigung des Tiefs, unabhängig von der Struktur der Bewegung, wollen wir den Markt weiterhin über $15,07 und $15,36 sehen. Solange die $14,70 nicht fallen, werden wir primär diesem Verlauf nachgehen, da die Oberseite des Zielbereiches und das Tief so nah auf einander liegen, ist der Trade für uns bereits jetzt risikolos.Seit heute morgen ist nun auch final unsere neue Homepage fertig geworden, mit eigenem charting tool, live trading room und generell live Charts und täglichem News Bereich. Sie können sich alle nochmals neu anmelden und alle Funktionen sowie die neuen Aktienpakete: Cannabis, Rüstung sowie Dow Jones 30 Aktien ausgiebig testen.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de