Gold stabil bei 1-Wochen-Hoch aufgrund neu entfachter Zinskürzungserwartungen

Der Goldkurs stabilisierte sich am Montag bei seinem 1-Wochen-Hoch vom vorherigen Handelstag aufgrund erhöhter Spekulationen, dass die US-Notenbank dieses Jahr Zinsen kürzen würde, nachdem neueste Daten auf Konjunkturschwäche in den USA hindeuten, so Reuters Niedrigere Zinsen in den USA üben Druck auf den Dollar und Renditen aus, was den Goldpreis in anderen Währungen als den US-Dollar günstiger macht. Außerdem verstärkt es den Reiz von nicht Gewinn bringenden Vermögenswerten wie Bullion.Der Goldspotpreis war um 6:26 Uhr gleichbleibend bei 1.285,65 USD je Unze, nachdem es in der vorherigen Sitzung den Höchststand seit 16. April bei 1.288,59 USD erreichte."Die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) , die in den USA veröffentlicht wurden, stellten den Zustand der US-Wirtschaft und die Stärker der US-Konsumenten in Frage", sagte Kyle Rodda, IG Markets Analyst, und fügte hinzu, dass das bei einigen Investoren nahelegte, Zinskürzungen der US-Notenbank zu erwarten.Ein Drittel der von Reuters befragten Wirtschaftswissenschaftler erwarten bereits eine Kürzung der Realzinssätze bis 2020.© Redaktion GoldSeiten.de