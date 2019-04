Ernst & Young: Q1 positiv für Bergbausektor

Der Bergbausektor verzeichnete ein positives Quartal, so schreibt das Unternehmen Ernst & Young in seiner Studie Canadian Mining Eye. Grund dafür seien die besseren Rohstoffpreise, zunehmende Minenproduktion, wachsende Kapitalausgaben und allgemeine Marktverbesserungen, berichtet Kitco News EY erwartet, dass 2019 positiv bleiben wird. Die Goldproduktion der kanadischen Minen soll um etwa 6% zulegen. Ebenso bliebe der Ausblick für Übernahmen und Fusionen im Sektor stark, da Unternehmen weiterhin konsolidieren und unwichtige Assets liquidieren würden.Das Unternehmen bleibt bullisch gegenüber den Rohstoffpreisen. Da der US-amerikanische Leitzins von 2,9% auf 2,4% gesetzt wurde, deute dies wahrscheinlich weniger Zinserhöhungen in diesem Jahr an. Das solle dem Goldpreis zum Vorteil gereichen.© Redaktion GoldSeiten.de