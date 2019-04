Reduktion im Goldlager der US-Notenbank

© Board of Governers of the Federal Reserve System

Wie die neuesten Daten der US-Notenbank Federal Reserve zeigen, verzeichnete der als "Earmarked Gold" bezeichnete Posten im März 2019 einen Abfluss. Dieser Posten führt Goldbestände in US-Dollar an, die in ausländischen und internationalen Depots in den Lagern der Fed gehalten werden und nicht dem Goldbestand der USA zugerechnet werden. Es handelt sich somit um Goldbestände ausländischer Notenbanken, die die Fed in ihrem Auftrag aufbewahrt.Den Angaben zufolge verringerte sich der Betrag dieses Goldes per 26. April 2019 von 7.802 Mio. USD im Februar auf 7.794 Mio. USD per Ende März. Da das Gold in diesen Depots mit 42,22 USD je Unze bepreist wird, ergibt das einen Bestand von 5.747,73 Tonnen Gold im Februar und 5.741,84 Tonnen Gold im März 2019. Damit ergibt sich eine Reduktion von 5,89 Tonnen Gold. Wer dieses Gold abgezogen hat, ist aus den Angaben nicht ersichtlich.© Redaktion GoldSeiten.de