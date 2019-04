Silber - Wöchentlich Einstiege

Silber in US-Dollar, 60-Minuten-Chart am 21. April 2019

Silber in US-Dollar, 60-Minuten-Chart am 22. April 2019

Silber in US-Dollar, Tages-Chart vom 22. April 2019

Unser relativer Stärke Einstieg beim Silber aus dem Chartbuch der letzten Woche wurde schnell finanziert. Es ist immer unser Hauptziel, das Risiko so schnell wie möglich zu minimieren. Mit einem Einstieg von 14,928 US-Dollar und einem erreichten 1. Ziel von 15,042 US-Dollar wurde auf der Hälfte der Positionsgröße ein Gewinn von 0,75% erzielt. Normalerweise setzen wir den Stopp an dieser Stelle auf das Einstiegsniveau (Breakeven). Bei diesem Trade handelte es sich jedoch um ein niedrigeres Zeitfenster mit einer geringen Risikoposition um Einkommen zu produzieren. Wir hoffen immer noch auf die größeren wöchentlichen Einstieg, so wie im Chartbuch der vergangenen Woche vermerkt.Dieser Trade ermöglichte eine Positionierung mit kleiner Positionsgröße, für den Fall, dass die Märkte eine frühzeitige Wende machen würden. Dies ermöglichte eine Einkommenschance mit sehr niedrigem Risiko. Leider wurde der Rest der Position am folgenden Tag auf gleichem Niveau ausgestoppt.Haben wir gerade "leider" geschrieben? Vielleicht war es letztlich nicht ganz so unglücklich! Wir haben nicht nur mit der Hälfte dieser Position einen schönen schnellen Gewinn erzielt, sondern der Markt hat nun endlich das lange erwarteten Rücksetzer geliefert. Unsere wöchentlichen Einstiegszone wurde erreicht und eine Limit Order bei 14,80 US-Dollar für eine Longposition ausgeführt. Da die Einstiegszone A die aggressivere Preiszone ist, hat diese Position nur eine moderate Größe.