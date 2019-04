Endeavour Silver - Die Hoffnung stirbt zuletzt

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Endeavour Silver Corp. konnte im Hinblick zur vergangenen Kurzanalyse vom 4. März tatsächliche einen Absprung vom Kursniveau bei rund 2,30 USD vollziehen und in der Folge bis 2,85 USD ansteigen. Seit diesem Reaktionshoch zeigt sich die Aktie allerdings wieder schwächer und unterbot sogar das Level von 2,30 USD. Eine Rückkehr verspricht dabei durchaus nochmaliges Potenzial in Richtung 2,85 bzw. 2,90 USD.Unterhalb von 2,07 USD sollte man hingegen von einer weiteren Kursschwäche innerhalb des übergeordnet schwachen Chartbildes rechnen. In Kürze werden wir diesen Wert auch nochmals im großen Bild genauer unter die Lupe nehmen. Unterhalb von 2,07 USD drohen jedenfalls Abgaben bis rund 1,90 USD, bevor darunter die Niveaus bei 1,76 USD und tiefer bei 1,50 USD rufen würden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.