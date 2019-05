American Gold Eagle: Verkaufszahlen April 2019

Die Prägestätte U.S. Mint meldete vor Kurzem die aktuellen Zahlen zu den Verkäufen der Münze " American Eagle " in Gold per Ende April 2019. Wie aus diesen Angaben hervorgeht, sind die Verkäufe im April gemessen an der Stückzahl gesunken.Den Angaben zufolge verkaufte die U.S. Mint im vierten Monat des Jahres insgesamt 8.500 Unzen der Goldmünzen. Dies stellt einen Rückgang von 26,09% verkaufter Goldunzen als noch im März 2019 mit 11.500 Unzen dar und den dritten in Folge. Im April wurden auch insgesamt 9.000 Goldmünzen weniger verkauft. Im März wurden 28.500 Stück verkauft, wohingegen es im April nur noch 19.500 Goldmünzen waren.Per 30. April 2019 verkaufte die Prägestätte insgesamt 6.500 Goldmünzen zu je 1 Unze, im Vormonat waren es 8.500. Darüber hinaus wurden in diesem Zeitraum 1.000 Münzen zu je ½ Unzen, 2.000 Münzen zu je ¼ Unzen und 10.000 Münzen zu je 1/10 Unzen abgesetzt.Die U.S. Mint verkaufte bis zum 30. April 2019 mehr als doppelt so viele Münzen der "American Eagle" in Gold wie im Vorjahreszeitraum. Demnach wurden 19.500 Goldmünzen im April 2019 verkauft und lediglich 9.000 Münzen im April 2018. Den Daten nach wurden auch insgesamt 4.000 Unzen Gold mehr verkauft, als die 4.500 Unzen im Vorjahreszeitraum.© Redaktion GoldSeiten.de