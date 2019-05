Perth Mint: Gold- und Silberverkäufe sinken im April 2019

Die australische Münzprägestätte Perth Mint gab kürzlich die aktuellen Absatzzahlen für den April 2019 auf ihrem Blog bekannt. Wie es diesen Angaben hervorgeht, verkaufte die Perth Mint im vierten Monat des Jahres weniger Gold und Silber als im März.So geht hervor, dass im April 2019 19.991 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren verkauft wurden. Im Vergleich zum Vormonatszeitraum stellt dies einen Rückgang von 38,97% zu 32.757 Unzen im März dar. Demgegenüber steht eine Zunahme von 31,86% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; im April 2018 setzte die Prägestätte 15.161 Unzen Gold als Münzen und Barren ab.Die Menge der verkauften Unzen Silber verringerte sich 2019 ebenfalls. Im April 2019 wurden 906.219 Unzen in Münzen- und Barrenform verkauft, ein Minus von 3,16% gegenüber 935.819 Unzen Silber im März 2019. Allerdings verzeichnete die Perth Mint im aktuellen Zeitraum fast doppelt so hohe Absatzzahlen wie im April 2018. Im Vorjahresmonat beliefen sich die Silberverkäufe auf 458.655 Unzen und waren somit um 97,58% kleiner als im April 2019.© Redaktion GoldSeiten.de