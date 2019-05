LBMA: Gold- und Silberhandel nimmt im März 2019 zu

Die London Bullion Market Association (LBMA ) gab kürzlich die neuesten Daten zum Gold- und Silberhandelsvolumen für den März 2019 bekannt. Aus diesen Angaben geht hervor, dass das Handelsvolumen von Gold- und Silberunzen im dritten Monat des Jahres gegenüber dem Vormonatszeitraum wieder zugenommen hat.Das Volumen transferierter Goldunzen stieg im März um 8,1% auf 19,9 Millionen Unzen im Wert von 25,9 Milliarden USD gegenüber dem Vormonat. Im Jahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 6,4% gegenüber 18,7 Millionen transferierter Unzen im Wert von 24,8 Milliarden USD im März 2018.Im dritten Monat des Jahres fanden insgesamt 2.967 Transfers statt, was im Monatsvergleich größtenteils unverändert ist. Im Durchschnitt wurden 6.701 Unzen Gold je Transfer gehandelt, 7,5% mehr als im Vormonatszeitraum.Darüber hinaus stieg im März 2019 das Volumen transferierter Silberunzen um 25% gegenüber Februar auf 246,6 Millionen Unzen mit einem Wert von 3,78 Milliarden USD an. Auch gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg das Silberhandelsvolumen um 24% an.Es fanden 1.012 Transfers im März statt, 26,1% mehr als im Februar, in denen durchschnittlich 243.664 Unzen Silber je Transfer gehandelt wurden, was eine Abnahme von 1% gegenüber Februar darstellt.Das durchschnittliche Gold-Silber-Verhältnis betrug im März 84,9 gegenüber 83,5 im Vormonat.© Redaktion GoldSeiten.de