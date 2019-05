CME Group: Handelsvolumen im April 2019

Gestern meldete die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoff-Terminbörse COMEX betreibt, die aktuellen Daten zum Handelsvolumen am Terminmarkt im April 2019. So geht aus diesen Daten hervor, dass im vierten Monat des Jahres im Durchschnitt 15,7 Millionen Kontrakte am Tag gehandelt wurden, ein Minus von 7,6% gegenüber 17 Millionen Kontrakten im Vorjahresmonat.Das durchschnittliche Handelsvolumen am Metallterminmarkt betrug im April 2019 528.000 Kontrakte am Tag, 23% weniger als 682.000 Kontrakte im April 2018. Am 23. April verzeichnete das Tagesvolumen der Kupferoptionen einen Rekord von 14.000 Kontrakten.Daten zu den Gold- und Silberterminmärkten werden in der aktuellen Meldung nicht angegeben.© Redaktion GoldSeiten.de