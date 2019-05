Aurania Resources Ltd. meldet erste Ergebnisse der ersten Scout-Bohrungen in Ecuador & Quartal-Update

Toronto, 2. Mai 2019 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") berichtet, dass sein erstes Scout-Bohrprogramm am Crunchy Hill in seinem Lost Cities - Cutucu Projekt in Ecuador (das "Projekt") kurz vor dem Abschluss steht. Bohrungen bestätigten Hinweise auf ein epithermales Gold-Silber-System und epithermale Veränderungen und Sulfide sind im Kern vorhanden; jedoch wurden bisher noch keine signifikanten Venensysteme geschnitten.Auranias Präsident Dr. Richard Spencer kommentierte: "Texturen und Alterationsmineralien, die im Kern der ersten Bohrungen am Crunchy Hill beobachtet wurden, deuten auf das Vorhandensein eines epithermalen Systems hin - obwohl wir sein Zentrum noch nicht lokalisieren konnten. Sieben Bohrungen wurden fertiggestellt, und wir haben Daten aus diesen Bohrungen verwendet, um zum Kern des Systems zu vektorisieren - das nun mit einem achten Loch anvisiert wird. Wir erwägen, ein neuntes Loch am Crunchy Hill zu bohren, und nach Fertigstellung dieses Lochs ist geplant, die Bohranlage in das Gebiet Yawi zu verlegen, wo sich drei Ziele für eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung befinden. Dies ist die Natur von Basisprogrammen, bei denen das Bohren als ein weiteres Werkzeug im Erkundungsprozess eingesetzt wird, insbesondere in dschungelbewachsenen Gebieten, in denen es nur sehr wenig Gesteinsbelastung gibt.Dr. Keith Barron, Chairman und CEO, fügte hinzu: "Eine der Schönheiten eines großen zukünftigen Vorkommens mit mehreren Zielen besteht darin, dass Sie Ihre Zukunft nie auf ein oder zwei von ihnen festlegen müssen. Meine bisherige Erfahrung mit Aurelian 2001-2006 war, dass wir fast ein Dutzend Ziele gebohrt haben, bevor wir Fruta del Norte fanden. Für mich war das natürlich eine Art Lernerfahrung, die ich sicherlich an unsere Geologen weitergeben werde, und die gewonnenen Erkenntnisse werden uns hoffentlich helfen, das Bohren von Blindgängern zu vermeiden. Derzeit haben wir bei Yawi drei Ziele für die Bohrung, aber mehrere Dutzend Sedimentanomalien müssen verfolgt werden, und mehrere Ziele für die Bodenuntersuchung werden für die Bohrung festgelegt. Wir haben eine vollen Plan und das ist nur Ziel #1 und die erste, die wir aufgrund ihrer guten Straßenanbindung gefunden haben. Denken Sie daran, dass wir nur 40% unseres Konzessionsblocks in der First-Pass-Exploration abgedeckt haben.Für einen Einblick in das erste Scout-Bohrprogramm am Crunchy Hill klicken Sie auf den untenstehenden Link, um das Video anzusehen:http://www.aurania.com/investors/media/target-series/drilling/Um die Logik des Explorationsprozesses des Unternehmens für jedes Ziel besser zu verstehen, sehen Sie sich bitte unsere Bohrzielvideoserie an: http://www.aurania.com/investors/media/target-series/In Crunchy Hill wurden sieben Bohrlöcher für insgesamt 2.600 Meter ("m") fertiggestellt, und ein achtes Loch ist in Arbeit. Die Untersuchungsergebnisse für das erste Loch, in dem 8m mit 1,1 Gramm pro Tonne ("g/t") Silber von 7 - 13 m und 13,2 m mit 1,8g/t Silber im Intervall 44,2-57,4m ergaben - beide Intervalle haben vernachlässigbares Gold. Die Kernprobenahme ist bis einschließlich Loch 6 abgeschlossen und diese Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vom Labor zurück kommen.Diese leicht mineralisierten Abschnitte entsprechen der Tiefenausdehnung der silbermineralisierten Zone, die an der Oberfläche am Crunchy Hill freigelegt wurde. Die schwache Mineralisierung tritt in vulkanischen Tuffschichten auf, die sich über einer flach liegenden normalen Falte befinden. Mafische Lavas unter der Falte zeigen einige Venen, die Adularia enthalten, ein Mineral, das für epithermale Systeme mit geringer Sulfidierung und mittlerer Sulfidierung typisch ist. Die Herausforderung besteht darin, durch die fehlerhaften Tuffschichten zu sehen, die ein Venensystem in den darunter liegenden Lavas maskieren würden.Einzelheiten zu den Ergebnissen der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sind im Jahresabschluss und im Lagebericht vom 17. April 2019 enthalten, die auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter www.aurania.com verfügbar sind. Nach dem in diesen Einreichungen ausgewiesenen Jahresende ist Folgendes geschehen:- Das Unternehmen ernannte Tony Wood zum Chief Financial Officer des Unternehmens;- Die Gesellschaft hat eine Vereinbarung mit Dr. Keith Barron, dem CEO der Gesellschaft getroffen, die ein ungesichertes Darlehen von bis zu 3.000.000 USD vorsieht (das Darlehen ist nicht in Aurania-Aktien wandelbar);- Dr. Barron wandelte eine Wandelschuldverschreibung aus dem Jahr 2018 in 877.192 Stammaktien um;- Dr. Barron verlängerte die Laufzeit eines Schuldscheindarlehens aus 2017 auf 29. Mai 2020;- Das Unternehmen hat ein Bezugsangebot für einen Bruttoerlös von 5.254.667 US-$ mit der Ausgabe von 1.946.172 Stammaktien abgeschlossen;- Das Unternehmen zahlte insgesamt 2.046.475 US-Dollar an die ecuadorianische Regierung für die Erneuerung der Mineralkonzessionsgebühren für die 42 Mineralkonzessionen Auranias;- Das Erkundungsprogramm ist nun zu 40% abgeschlossen, sieben Teams widmen sich dieser Arbeit und es wurden Zugangsvereinbarungen mit 67% der Gemeinden im Projektgebiet unterzeichnet; und- Das Unternehmen hat elf epithermale Gold-Silber-Ziele identifiziert, vier Porphyr-Kupfer-Ziele, ein Silber-Zink-Blei-Ziel und weitere Ziele werden durch Folgearbeiten vor Ort und Analyseergebnisse bestätigt.("QAQC")Der Kern wurde geschnitten und Halbkernproben für die Analyse bei MS Analytical in Cuenca, Ecuador, vorbereitet. Die Kernproben wurden auf 10 mesh gequetscht (das zerkleinerte Material durchläuft ein Netz mit Öffnungen von 2 Millimetern ("mm")), aus dem eine 1 kg Teilprobe entnommen wurde. Die Teilprobe wurde auf eine Korngröße von 0,075 mm zerkleinert und ein 200-Gramm-Split ("g") zur Analyse bereitgestellt.Das Personal von Aurania hat eine zertifizierte Standardzellstoffprobe, eine Viertelkern-Probe und einen Feldrohling eingesetzt, die jeweils im Abstand von etwa 20 Proben in allen Chargen abwechselnd eingesetzt werden.Von MS Analytical vorbereitete Proben wurden zur Analyse an seine Assayanlage in Vancouver geschickt. Etwa 0,25 g Gesteinszellstoff wurden mittels ICP-MS auf 48 Elemente aufgearbeitet und analysiert.MS Analytical berichtete, dass die Analysen ihre internen QAQC-Tests bestanden hatten. Darüber hinaus zeigte die Analyse von Kontrollproben durch Aurania, dass sie die internen QAQC-Standards bestanden.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, überprüft und genehmigt. Herr Pallier ist von der European Federation of Geologists als EurGeol bezeichnet und ist eine qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects of the Canadian Securities Administrators.Aurania ist ein junges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken befasst, mit Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer. Das Flaggschiff, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors. 