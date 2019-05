Türkische Zentralbank will Lira-für-Gold-Swap-Markt einrichten

Die Zentralbank der Türkei wird ab dem 6. Mai einen Markt für Swapgeschäfte für Lira in Gold einführen, um ihre sinkenden Devisenreserven zu erhören, so Reuters unter Berufung auf Banker am Donnerstag.Die Zentralbank versandte nach Aussagen der Banker Briefe, in denen sie den Plan umriss, nach dem die Zentralbank Gold von Banken erhält und ihnen im Austausch dafür Lira bereitstellen würde. Die Gesamtmenge für die Swapgeschäfte beläuft sich auf 100 Tonnen Gold und die Transaktionen haben eine Fälligkeit von einer Woche, fügten sie hinzu.Die Zentralbank erhöhte ihre Swapgeschäfte im März, um einen volatilen Ausverkauf der türkischen Lira abzuwenden, wobei sie Sorgen unter Investoren auslöste, dass sie die Transaktionen benutzte, um ihre Devisenreserven auszubauen.Obwohl die Zentralbank "gute Absichten" verfolgt, ist der Markt misstrauisch aufgrund von früheren Bedenken, was den Gebrauch von unkonventionellen Methoden durch die Zentralbank angeht, so Piotr Matys von der Rabobank."Die Zentralbank ist in einer schwierigen Lage und die Tatsache, dass Gouverneur Cetinkaya die Währungsreserven und ihre Aufgliederung nicht ausreichend erklärt hat, war definitiv keine Hilfe", sagte er.© Redaktion GoldSeiten.de